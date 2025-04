Real Madrid, Valverde nel finale regala la vittoria alle Merengues: il Barcellona rimane a +4

Real Madrid, contro l’Athletic Bilbao la decide Valverde con una rete nel finale: rimane invariata la distanza con il Barcellona in classifica

Il Real Madrid resta in piena corsa per La Liga grazie a un gol spettacolare di Valverde al 93’, che regala la vittoria in extremis contro un Athletic Bilbao largamente rimaneggiato. Nonostante il dominio del gioco, i blancos hanno faticato a creare occasioni nitide fino alla ripresa, con Vinicius protagonista nel cercare il guizzo decisivo. Il brasiliano aveva anche trovato il gol nel finale, ma l’arbitro lo ha annullato per un fuorigioco millimetrico di Endrick.

L’Athletic, pur privo di molti titolari, ha tenuto botta per gran parte dell’incontro, difendendosi con ordine e resistendo agli assalti madridisti. Alla lunga però la pressione si è fatta insostenibile e il colpo di Valverde ha spezzato l’equilibrio. Nonostante la sconfitta, la squadra basca resta salda in zona Champions.