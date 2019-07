Real Madrid, Zidane: «Pogba? Sappiamo quello che vogliamo» – VIDEO

Real Madrid, Zidane in conferenza puntualizza sul mercato: «Pogba? Da qua al 31 agosto le cose possono cambiare. Su James…»

Il Real Madrid è l’assoluta protagonista di questi primi mesi di mercato. Milioni su milioni quelli spesi dai Blancos per far arrivare al Bernabeu campioni del calibro di Hazard e Jovic. Ma le entrate potrebbero non fermarsi qui, perché Pogba rimane un profilo molto gradito.

Lo conferma Zidane in conferenza stampa: «Bisogna rispettare tutte le parti coinvolte. Dal punto di vista del club, sappiamo quello che vogliamo. Fino al 31 agosto qualcosa può cambiare». Non manca poi, un pensiero su James, sempre in orbita Napoli: «È un nostro giocatore, vedremo che succederà. Adesso è in vacanza e non è con noi».