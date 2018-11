La Roma è bella solo di notte e in Champions: lo dicono i numeri

Roma dalle due facce: bella e vincente in Champions League, disastrosa in campionato. Contro il Real Madrid i giallorossi questa sera possono mettere le mani su di un primato…

Eusebio Di Francesco definendo la Roma come “bella di notte” ha decisamente centrato il punto: i giallorossi, quest’anno, hanno ottenuto moltissimi dei propri successi proprio in notturna. O meglio, la Roma vista in Champions League è mediamente sempre sembrata un passo avanti rispetto a quella, ultimamente disastrosa, in campionato. In questo senso le statistiche parlano chiaro: fino la Roma ha ottenuto in Serie A 19 punti in 13 partite, pochissime, mettendo insieme appena una vittoria nelle ultime cinque, nel derby contro la Lazio (per il resto due pareggi contro Fiorentina e Chievo e due sconfitte contro Spal ed Udinese). Sommando i punti messi insieme in tutte le partite giocate prima della settimana di Champions League, i giallorossi arrivano appena a cinque: davvero un bottino magro.

In Europa invece la situazione pare nettamente diversa: ad esclusione della sconfitta rimediata all’esordio in Champions quest’anno contro il Real Madrid, la Roma ha sempre vinto. Stasera in casa contro il Real (ancora una volta) la squadra di Di Francesco potrebbe addirittura portare avanti un primato mettendo in fila l’ottava vittoria casalinga in Europa di fila: un record quasi clamoroso, se si tiene conto che nel filotto, iniziato la scorsa stagione, la Roma ha centrato anche vittorie di pregio contro avversarie quotatissime come Chelsea, Barcellona e Liverpool. Il dilemma è chiaro: cosa cambia tra la Roma di Champions e quella di Serie A? Questione tattica o di atteggiamento?