Reggiana, Spanò lascia il calcio con una lettera – VIDEO

Il capitano della Reggiana, Alessandro Spanò, ha deciso di lasciare il calcio per proseguire gli studi – VIDEO

Alessandro Spanò, capitano e bandiera della Reggiana, appena promossa in Serie B, si ritira dall’attività agonistica a soli 26 anni per dedicarsi allo studio. Questa la lettera con cui ha dato l’addio al calcio.

«Il mio destino si è intrecciato con quello di questa città, mi ha chiesto di fare un viaggio fianco a fianco e accompagnarla in vetta, dove merita. Ce l’abbiamo fatta insieme. Quella finale, come nemmeno nelle migliori sceneggiature, è stata la mia ultima partita. Il mio destino è compiuto. Ma ora è arrivato il momento di seguire il cuore: ci sono altre parti di me che sgomitano; è arrivato il momento di prendere un’altra strada che mi porterà lontano dal calcio».