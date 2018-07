Riana Nainggolan: «Inter? Radja voleva rimanere a Roma»

Le parole della sorella di Radja Nainggolan in un’intervista con La Gazzetta nella quale svela i retroscena sul passaggio dalla Roma all’Inter

Riana Nainggolan, calciatrice e sorella di Radja Nainggolan, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul trasferimento del fratello dalla Roma ai nerazzurri. Lo ha fatto nel corso dell’intervista rilasciata a ‘ Fuorigioco ‘, inserto domenicale della Gazzetta dello Sport, nella quale ha svelato alcuni retroscena sull’affare di calciomercato. Queste le dichiarazioni della sorella del Ninja sul passaggio all’Inter: «Un po’ mi spiace e come tutte le novità un po’ mi spaventa che vada via da Roma. So che staranno bene a Milano, ma qui eravamo vicini, era tutto perfetto. Lui voleva rimanere. Ma so che farà bene, darà tutto anche a Milano».

Si apre una nuova avventura per Nainggolan, ritroverà il tecnico Luciano Spalletti all’Inter e si spera in una stagione che confermi le aspettative: «Speriamo, io ci credo. Anche Radja è carico, non vede l’ora di cominciare domani. L’Inter ha una bella squadra, può fare male alla Juventus e alle altre. Mio fratello va in campo sempre per vincere. Era già così anche da bambino. Spalletti? Avere la fiducia dell’allenatore è la cosa più importante per un calciatore. E poi con Spalletti può giocare dove piace a lui» conclude.