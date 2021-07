Riapertura stadi, Ricciardi: «Condivisibile il punto di vista di De Laurentiis»

Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute, ha parlato della riapertura degli stadi ai tifosi in Serie A: le sue dichiarazioni

«Il punto di vista di De Laurentiis sugli stadi è condivisibile se si apre ai vaccinati, è già stato sperimentato. In teoria si potrebbero avere anche 50mila persone per la prima di campionato anche se la difficoltà è sui controlli che bisogna porre in essere per fare in modo che tutto avvenga in sicurezza».