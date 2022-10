Ribery: «Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato ma così è brutto»

Franck Ribery, ex attaccante della Salernitana, ha deciso di dire addio al calcio giocato e ha parlato a La Gazzetta dello Sport

«Nell’ultima settimana ho pensato un po’ di più a questo ma non mi sento pronto. Fino a tre mesi fa mi sentivo ancora bene per giocare. Ho avuto diversi dolori in questo inizio di campionato, non sono una persona fragile ma con il ginocchio ho una situazione davvero grave. Sono stato costretto a smettere. Il giro di campo sarà un momento difficile. Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato ma così è brutto».

FUTURO – «Entrerò nello staff di Nicola e sono molto contento, in futuro vorrei allenare. Mi piace stare sul campo ed essere vicino alla squadra».