Ricardo Rodriguez può lasciare il Milan: due club su di lui, ecco il prezzo

Il Milan può cedere Ricardo Rodriguez. Il terzino sinistro svizzero può tornare in Bundesliga: piace a Bayern Monaco e Borussia Dortmund

Un solo anno in Italia e il ritorno in Bundesliga? E’ questo il possibile scenario per Ricardo Rodriguez. Il terzino sinistro acquistato dal Milan in estate dopo una lunga esperienza al Wolfsburg non ha inciso. Il suo primo anno in Italia non è stato semplice e probabilmente ci si attendeva di più dal calciatore svizzero. Dopo 184 presenze e 22 gol con la maglia del Wolfsburg, il calciatore è arrivato in Italia ha giocato 47 gare per un totale di 4.149 minuti, realizzando 4 gol e sfornando 2 assist.

Il giocatore, secondo Sky Sport, piace molto in Bundesliga. Il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund sono sulle tracce. Al momento non c’è alcuna trattativa tra le parti ma presto i due club potrebbero formalizzare un’offerta. La valutazione dei rossoneri per il giocatore è sui 15 milioni di euro. Al Borussia potrebbe ritrovare Favre che lo aveva allenato a Zurigo mentre al Bayern potrebbe avere Salihamidzic, compagno di Rodriguez al Wolfsburg, nel ruolo di direttore sportivo. Sirene tedesche per Ricardo Rodriguez. Il giocatore non è incedibile e può lasciare i rossoneri dopo una sola stagione: Bayern e Borussia ci pensano.