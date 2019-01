Calciomercato Napoli, pronti i rinnovi di Milik e Maksimovic

Tempo di rinnovi in casa Napoli, l’attaccante polacco e il difensore serbo prolungheranno il contratto. Mentre Rog e Diawara…

Settimane intense di calciomercato attendono il Napoli e il proprio direttore sportivo Cristiano Giuntoli. A partire dalla questione dei rinnovi di contratto. Non ci sono scadenze imminenti all’orizzonte tuttavia presto ci sarà da discutere con i calciatori della rosa che hanno un accordo fino al 2021. Mentre Hamsik, Mertens e Callejon, tre bandiere del club partenopeo, hanno il contratto fino al 2020 il Napoli sta cercando di blindare i cartellini di Milik e Maksimovic secondo la Gazzetta dello Sport. Per questi ultimi due le trattative sono a buon punto, mentre lo stesso non si può certo dire per Zielinski e Hysaj dato che le negoziazioni non hanno prodotto passi in avanti.

Milik si sta meritando a suon di prestazioni e gol l’aumento cospicuo dell’ingaggio che passerà dagli attuali 2,5 milioni di euro fino a superare abbondantemente i 3 milioni di euro. Nel nuovo accordo non verrà inserita clausola rescissoria e il vincolo contrattuale verrà esteso fino al 2023. Stessa durata anche per Nikola Maksimovic, stimatissimo da Carlo Ancelotti per le doti fisiche e la duttilità tattica, tanto che il mister pensa di farlo diventare un regista difensivo. Per Rog e Diawara, invece, anche loro in scadenza nel 2021, è già tempo di calciomercato.