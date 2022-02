Rinnovi Inter, Marotta apre alle firme di Brozovic e Perisic: le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Intervistato da Sky Sport sulla questione rinnovo dei due big nerazzurri, l’ad dell’Inter ha fatto il punto della situazione

L’ad dell’Inter Giuseppe Marotta è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d’inizio di Inter-Liverpool. Ecco le parole del dirigente.

SUI RINNOVI DI BROZOVIC E PERISIC -«Per noi dirigenti la firma è un atto formale. Nella sostanza siamo tutti contenti di proseguire in un club importante come l’Inter, un palmares ricco di trofei e con una proprietà vicina e che vuole ottenere qualcosa di importante. Per Brozovic e Perisic siamo in fase di negoziazione, sono dinamiche del momento ma se c’è la loro volontà di proseguire, per noi c’è altrettanto sentimento. Questo vale per Perisic», ha concluso Marotta.