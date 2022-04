Juve, mistero Cuadrado: prestazioni da top, ma del rinnovo nessuna traccia

Cuadrado sempre più determinante per la Juve, ma il rinnovo sta diventando un mistero: da tempo il colombiano sarebbe in procinto di firmare

Il rinnovo di Cuadrado sta diventando sempre più un mistero in casa Juve. Il colombiano, che aveva già un accordo con i bianconeri, sta sfornando prestazioni eccellenti ed è sempre più un top della squadra.

La dirigenza bianconera sta effettuando le sue valutazioni e anche Cuadrado sarebbe finito nella lista dei dubbi. Guadagna 5 milioni, troppi per le idee della società che invece vorrebbe proporgli 2.5 milioni per due anni con opzione per il terzo. Adesso, però, con il contratto in scadenza potrebbe essere un’occasione per tante squadre. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.