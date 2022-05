Rinnovo De Ligt, accordo vicino: i dettagli del nuovo contratto con la Juve

Rinnovo De Ligt, incontro tra la Juve e gli agenti dell’olandese: accordo vicino per il prolungamento

La Juve e De Ligt proseguiranno assieme per i prossimi anni. Il rinnovo del difensore olandese è ormai vicino alla fumata bianca. In scadenza nel 2024, potrebbe prolungare per altre due stagioni.

La società a colloquio con l’agente Rafaela Pimenta ha trovato l’accordo per spalmare l’ingaggio dell’olandese in quattro anni, fino al 2026. Lo scrive Gianluca Di Marzio.