Rinnovo Donnarumma, Raiola gela: «Non è il momento di parlarne»

Mino Raiola, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del futuro di Gigio Donnarumma che è sempre in attesa di discutere del rinnovo con il Milan. Le parole dell’agente del portiere.

«Di Gigio non ho parlato e non voglio parlare so quanto sia sensibile questa questione con i tifosi e con tutto l’ambiente. Non è il momento, ci sono altre priorità, per noi e per il club. Vedremo quale sarà la volontà del giocatore».