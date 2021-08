Rinnovo Insigne, dopo il Venezia summit con De Laurentiis

Il Napoli pronto a riavviare le trattative con Insigne per discutere del rinnovo del contratto. Nuovi incontri dopo la gara di campionato

Insigne si, ma prima il campionato. Come riportato quest’oggi da Il Mattino, in casa Napoli la testa è fissa sulla prima giornata, all’appuntamento casalingo contro il Venezia e, solo dopo, verranno riavviati i contatti con l’entourage del capitano per discutere del rinnovo di quel contratto in scadenza tra un anno.

La volontà di ambo le parti è quella di continuare insieme, ma gli azzurri non hanno intenzione di spingersi fino ai 6 milioni di euro richiesti. Bisognerà lavorare molto per limare una distanza che ora appare difficilmente colmabile.