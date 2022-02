ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Rinnovo Kessie Milan: possibilità prossime allo zero. Il futuro del centrocampista ivoriano è ormai segnato

La strada del rinnovo di Franck Kessie col Milan è sempre più in salita. Ecco le ultime riportate da Manuele Baiocchini a Sky Sport.

«Le possibilità che Kessiè rinnovi il contratto con il Milan sono vicine allo zero. L’offerta del Milan si è fermata a € 5M+800 mila euro di bonus e non è stata accettata dal giocatore. Il Milan non ha mai fatto una proposta migliore.»