Rinnovo Mertens, a fine stagione ultimo tentativo per restare a Napoli

Dries Mertens non vuole lasciare il Napoli e, al termine di questa stagione, farà un nuovo tentativo per il rinnovo: le ultime

Come riferito dal Corriere del Mezzogiorno, Dries Mertens non appare intenzionato a lasciare il Napoli, nonostante un contratto in scadenza il prossimo giugno.

L’attaccante belga, fin qui, non ha trovato riscontri positivi in merito al prolungamento di contratto ma, al termine di questa stagione, farà un ultimo tentativo. In caso contrario sarà addio.