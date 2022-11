Rinnovo Milinkovic-Savic, qual è la situazione tra Kezman e la Lazio

Rinnovo Milinkovic-Savic, qual è l’attuale situazione tra l’agente Mateja Kezman e la Lazio? Le ultime di mercato

Mateja Kezman stasera sarà all’Olimpico per Lazio-Monza e si fermerà in Italia fino a domenica. Questa la notizia riferita dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega che l’agente farà visita a Milinkovic-Savic e l’occasione sarà utile per parlare del presente e del Mondiale, e ovviamente anche del futuro.

L’agente serbo ha rinviato ogni discorso legato al rinnovo al termine del campionato del mondo. Lotito ha preso atto della sua posizione, questo non gli impedisce di tentare un contatto prima.

