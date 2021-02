Rinnovo Mkhitaryan: scattata l’opzione in favore della Roma

Il rinnovo di contratto di Henrikh Mkhitaryan è un tema caldo per la Roma. L’opzione in favore del club è già scattata, ora tocca al giocatore

La Roma nei prossimi giorni affronterà il tema dei rinnovi di contratti, in primis quello di Henrikh Mkhitaryan. Come riferisce Il Tempo, l’armano ha già disputato disputato 25 gare in questa stagione, facendo scattare in automatico l’opzione per il rinnovo da parte della Roma.

Ora deve essere il calciatore ad accettare l’estensione del contratto il quale si è preso qualche giorno per prendere una decisione definitiva.