Fiorentina a lungo termine: si pensa al rinnovo di Pioli

Rinnovo Pioli, le ultime: il tecnico della Fiorentina fa lo gnorri, ma il gruppo è con lui e anche l’ambiente lo sostiene, si parla di nuovo contratto

Stefano Pioli continuerà la sua avventura alla Fiorentina la prossima stagione. Ha un contratto fino al 2019, ma il popolo viola sta già pensando all’ex nerazzurro come tecnico per le prossime annate. C’è chi lo vuole a lungo termine, ma lui pensa solamente al presente e dice di non cercare rinnovi nel breve periodo: «Non ho avuto segnali sul rinnovo, ma questa non è una mia priorità né quello che vado a cercare. Io voglio solo finire bene questo campionato, inoltre ho anche un anno di contratto in più. Dalla società mi aspetto solo un progetto chiaro e compattezza».

Pioli è reduce da cinque vittorie di fila e da un periodo che definire complicato sarebbe riduttivo. Un mese fa la Fiorentina ha perso il suo capitano Davide Astori e da allora nulla è più come prima, ovviamente. Il mister ha preso per mano la squadra, è stato abile nel compattare il gruppo e domani affronterà la Roma in Serie A per cercare di allungare il filotto. Sarà una gara difficile, ma Pioli e la Fiorentina hanno fiducia. Dopo l’iniziale scetticismo, l’emiliano è riuscito a farsi voler bene dall’ambiente fiorentino, che crede in lui come quando vestiva la maglia viola da calciatore.