Rinnovo Pogba, Solskjaer: «Dialogo aperto, felice per quello che fa»

Ole Gunnar Solskjaer si sbilancia sul futuro di Paul Pogba: ecco le dichiarazioni del tecnico alla vigilia della gara contro l’Everton

Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa della situazione rinnovo di Paul Pogba.

«Ci saranno sempre voci su Paul. Ma noi stiamo conducendo un dialogo aperto sul suo futuro, ma ciò di cui stiamo parlando e come viviamo questa situazione, ovviamente, rimarrà tra noi. Posso dire che sono solo felice che Paul sia concentrato sul calcio. Paul gioca molto bene, è contento di se stesso e questo è importante. Lo si può vedere sul campo come si stia godendo ciò che fa durante le partite e come prende parte al gioco della squadra».