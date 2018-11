Rinnovo Skriniar: si continua a trattare, il Barça incombe con 100 milioni

Dopo l’ottima partita di Champions League, l’Inter vuole blindare Milan Skriniar. Si continua a trattare

Un muro. Questo è stato Milan Skriniar contro il Barcellona. Il centrale slovacco ha fermato qualsiasi sortita offensiva di Suarez, Dembelè e Coutinho. Per questo motivo, ma non solo, l’Inter vuole blindare il suo difensore e respingere al mittente le numerose offerte arrivate in sede. Oggi ci sono stati contatti diretti tra Piero Ausilio e l’entourage di Milan Skriniar per discutere il rinnovo di contratto con l’Inter di quest’ultimo che sta molto bene a Milano, ma allo stesso tempo sa di essere un top che merita il giusto riconoscimento economico a livello salariale. Secondo quanto appurato da FcInterews.it, il difensore slovacco ha fatto sapere che vorrebbe percepire 3,5-4 milioni di euro a stagione; da par suo, il club milanese è consapevole che deve alzare il tiro rispetto all’offerta iniziale da 2,7 milioni di euro.

Una forbice nella quale è pronta a fiondarsi il Barcellona, rimasto estasiato dalla prova dell’ex Samp. I catalani sono pronti a mettere sul piatto i famosi 100 milioni di euro (al pari del Manchester United) per uno dei due top player più giovani in circolazione assieme a Koulibaly. Se per quest’ultimo, Aurelio De Laurentiis chiede 150 milioni, per l’ex Sampdoria Suning ne pretende 120. Ma c’è di più. Anche il Real Madrid ha inviato alcuni suoi emissari a San Siro per vederlo da vicino nel derby e con il Genoa: il giocatore ha impressionato gli scout madridisti, come ha fatto intuire anche Luciano Spalletti ieri in conferenza.