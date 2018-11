Spalletti: «Skriniar vale 100 milioni più mancia per Barça e Real» – VIDEO

Inter: Spalletti omaggia la super prestazione di Milan Skriniar contro il Barcellona e fissa il prezzo del difensore slovacco: 100 milioni di euro… più mancia per le spagnole

Il pareggio portato a casa ieri dall’Inter contro il Barcellona vale oro. Probabilmente però vale ancora di più la prestazione difensiva di Milan Skriniar: il difensore nerazzurro, quasi da solo, è stato capace di arginare l’attacco (non brillantissimo a dirla tutta) catalano. Ormai già da qualche mese le capacità del giocatore slovacco hanno attirato su di sé l’interesse (soprattutto di mercato) di tantissime squadre, tra cui appunto anche il Barcellona, che già in estate per lui pare avesse fatto un mezzo tentativo, respinto. Al termine della gara di ieri Luciano Spalletti, a modo suo, a voluto dire la sua in merito.

«Quanto vale Skriniar secondo me? 100 milioni di euro – le parole del tecnco interista – . Se io fossi il Barcellona per lui offrirei però 120 milioni e direi: “20 sono di mancia”. Se fossi il Real Madrid ne offrirei 140 e direi: “40 sono di mancia”». Un modo come un altro per dire, probabilmente, che ad oggi Skriniar è uno dei migliori difensori del mondo e che per portarlo a casa non basterebbero una marea di soldi, ma qualcuno in più.