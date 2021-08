Rio Ferdinand a Cristiano Ronaldo: «Cosa succede?». Il retroscena

Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United, ha rilasciato un’intervista, parlando così di Cristiano Ronaldo

Come riferito da AS, Rio Ferdinand ha ripercorso questi ricordi legati a Cristiano Ronaldo. Le sue dichiarazioni.

«Ho camminato per casa sua e ho visto una decina di persone nella sua stanza. Ho detto: chi sono queste persone? Cosa sta succedendo? E lui mi ha risposto con molta semplicità, presentandomeli…Questo è il mio cuoco, questa è la mia fisioterapista, questo è il mio medico e questo è il mio personal trainer».

«Cristiano è la prima persona che ha investito in una “squadra” a suo supporto. Ha lasciato lo United da migliore al mondo. Se dovessi dare un consiglio ai giovani, gli direi che se avessero le giuste risorse dovrebbero investire su loro stessi allo stesso modo».

«Potrei parlare per ore di Cristiano Ronaldo. Lo ritengo alla stessa altezza di LeBron James. Uno dei migliori al mondo dopo esserlo stato per oltre un decennio. Si tratta di una cosa mai vista. Credo che abbiamo intuito prima degli altri la strada giusta. Entrambi hanno investito su un team per far sì che il fisico e la mente potessero rendere sempre al massimo».