Rio Ferdinand: «Kane? Pensate se l’avesse fatto Pogba!»

Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United, ha parlato così di Harry Kane, menzionando Paul Pogba

Su Twitter, Rio Ferdinand ha lanciato una frecciata a Harry Kane, che non si sta presentando agli allenamenti col Tottenham per forzare l’addio.

«Immaginate se Paul Pogba non si presentasse agli allenamenti dello United come impazzirebbero i media e i tifosi inglesi! Gli elicotteri e la polizia cercherebbero immediatamente di scoprire la sua posizione! Comunque non sto dicendo che le tattiche di Kane per andarsene siano sbagliate: vuole vincere e non è più così giovane»