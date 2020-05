Ripresa allenamenti: probabile via libera anche a Roma e Lazio a partire da lunedì

Dopo l’Emilia Romagna che ha dato l’ok dal 4 maggio agli allenamenti individuali per gli atleti di sport di squadra pronto anche il Lazio

L’Emilia Romagna ha dato il via libera dal 4 maggio agli allenamenti individuali per gli atleti di sport di squadra e la regione Lazio è pronta a fare lo stesso. In questo modo sia Roma che Lazio potrebbero tornare ad allenarsi da lunedì.

Sarebbero così già sei le squadre di serie A autorizzate ad allenarsi individualmente (dopo Bologna, Parma, Sassuolo e Spal) dalla prossima settimana. Al lavoro per decidere in tal senso ci sono anche la Regione Toscana e la Regione Campania.