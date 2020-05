Ripresa Bundesliga, seconda tornata di tamponi: 4 club negativi, Schalke 04 e Leverkusen in attesa della risposta

I primi casi positivi dopo la ripresa non hanno interrotto i test sui calciatori in Bundesliga. Il campionato tedesco, come si legge su La Gazzetta dello Sport, ha iniziato la seconda tornata di tamponi e test sierologici.

Colonia, Wolfsburg, Paderborn ed Eintracht Francoforte hanno già completato il tutto e i giocatori sono risultati positivi. Bayer Leverkusen, Mainz, Friburgo, Gladbach, Schalke e Union sono invece in attesa dell’esito.