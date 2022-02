Risultati classifica Premier League LIVE: tutti gli aggiornamenti dai campi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Risultati classifica Premier League LIVE: gli aggiornamenti della ventisettesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla ventisettesima giornata di Premier League che si svolgerà nel tra venerdì 25 e domenica 27 febbraio: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Ancora una fine settimana particolarmente intenso in Inghilterra, anche se la giornata di campionato sarà monca perché c’è anche in programma la finale di Carabao Cup tra Liverpool e Chelsea. Dunque può approfittarne il City per riallungare sui Reds, ma proprio i Toffees di Lampard proveranno a fare un favore ai cugini (e a se stessi). Molto gustosa anche la sfida tra Bielsa e Conte, con il tecnico del Tottenham sulla graticola dopo la sconfitta di Burnley. In chiave Champions League, lo United ospita il Watford di Hodgson per guadagnare punti sui Gunners.

Venerdì 25 febbraio

Southampton-Norwich ore 21

Sabato 26 febbraio

Leeds-Tottenham ore 13.30

Brentford-Newcastle ore 16

Crystal Palace-Burnley ore 16

Brighton-Aston Villa ore 16

Manchester United-Watford ore 16

Everton-Manchester City ore 18.30

Domenica 27 febbraio

West Ham-Wolverhampton ore 15

Gare rinviate

Arsenal-Liverpool

Chelsea-Leicester

CLASSIFICA

Manchester City 63

Liverpool 60

Chelsea 50

Manchester United 46

Arsenal 45

West Ham 42

Wolverhampton 40

Tottenham 39

Brighton 33

Southampton 32

Crystal Palace 29

Aston Villa 27

Leicester 27

Brentford 24

Leeds 23

Everton 22

Newcastle 22

Burnley 20

Watford 18

Norwich 17