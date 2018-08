Terzo turno preliminare di Coppa Italia, tutti i risultati: passano Sassuolo, Sampdoria e Chievo, fuori a sorpresa le neopromosse Empoli e Frosinone

Dopo i due anticipi di ieri, con Benevento e Genoa che hanno avuto la meglio su Udinese e Lecce, si sono giocate quest’oggi le restanti gare del terzo turno preliminare di Coppa Italia. Alle ore 18.00 due gare: il Chievo ha avuto la meglio sul Pescara per 1-0 grazie a Rigoni, Spal corsara al Picco contro lo Spezia grazie al neo arrivato Petagna. Tutto facile per la Sampdoria di Giampaolo, nonostante lo striminzito 1-0 sulla Viterbese: è bastata la rete di Jankto per superare i laziali. Dilaga il Sassuolo contro la Ternana: 5-1, doppietta per Berardi e timbro anche di Kevin-Prince Boateng. Ok anche il Cagliari, 2-1 sul Palermo con doppietta di Pavoletti.

Non sono mancate le sorprese clamorose: il neopromosso Empoli è capitolato 0-3 in casa contro il Cittadella, doppietta di Scappini e rete di Finotto. Altra neopromossa capitolata è il Frosinone guidato da Moreno Longo: i ciociari sono stati sconfitti 0-2 dal Sudtirol, reti di Costantino e Turchetta. Infine, floppa anche il Parma: 0-1 al Tardini contro il Pisa, rete decisiva di Zammarini. Passa il turno la Virtus Entella, 2-0 sulla Salernitana con a segno Currarino e Mota, così come il Crotone, 0-1 sul Livorno con Rohden a segno.

Buona prova anche per il Torino di Walter Mazzarri, che si è imposto 4-0 sul Cosenza: reti di Baselli, Rincon e doppietta di Belotti. Seppur a fatica, il Bologna ha vinto 2-0 contro il Padova: nel finale i timbri di Dijks e Dzemaili. Infine, finisce ai rigori Brescia-Novara: la spuntano i piemontesi. Ecco tutti i risultati:

Chievo-Pescara 1-0

Spezia-Spal 0-1

Catania-Verona 2-0

Cagliari-Palermo 2-1

Empoli-Cittadella 0-3

Frosinoine-Sudtirol 0-2

Livorno-Crotone 0-1

Parma-Pisa 0-1

Sampdoria-Viterbese 1-0

Sassuolo-Ternana 5-1

Brescia-Novara 2-3 (dcr)

Torino-Cosenza 4-0

Bologna-Padova 2-0