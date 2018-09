Risultati Serie B: sono 7 le partite disputate questa sera, valevoli per la quinta giornata del campionato, 2018/2019

Non solo Inter-Fiorentina. In campo anche 14 squadre di Serie B che hanno dato vita a 7 partite molto interessanti. Vi abbiamo raccontato in diretta Hellas Verona-Spezia, una delle gare più importanti di giornata, terminata con la vittoria dei padroni di casa per 2-1: Bidaoui ha portato in vantaggio gli ospiti ma Matos prima e Zaccagni poi hanno ribaltato la gara. Successo interno importante, con il medesimo risultato, anche per il Brescia che ha avuto la meglio sul Palermo con la doppietta del solito Donnarumma. Inutile il gol nel finale di Moreo.

Importante successo esterno del Lecce che ha sfruttato al meglio la condizioni straordinaria di Palombi che ha trascinato i giallorossi con un’altra doppietta: 0-3 a Livorno, in gol anche La Mantia. Altra vittoria lontano dalle mura amiche per il Benevento di mister Bucchi che ha battuto il Cittadella grazie alla rete di Asencio. Esulta anche il Pescara: 2-1 interno al Crotone con la doppietta di Mancuso, inutile, il gol del momentaneo 1-1 di Benali. Funziona la cura Castori per il Carpi, corsaro a Perugia con la rete di Mokulu. Solo pari tra Salernitana e Ascoli: all’Arechi è finita sull’1-1 con i gol di Ninkovic e Di Tacchio.