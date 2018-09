Verona-Spezia: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Serie B 2018/2019

Verona-Spezia, 5ª giornata Serie B 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Verona-Spezia: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 21

Verona-Spezia: formazioni ufficiali

Verona-Spezia: probabili formazioni e pre-partita

La quinta giornata di Serie B propone lo scontro tra il Verona capolista e lo Spezia ottavo. Al Bentegodi i gialloblù vogliono blindare il primato dopo tre vittorie ed un solo pareggio per un totale di 10 punti. Meno confortante la situazione spezzina, dove con due vittorie ed altrettante sconfitte i bianconeri con 6 punti vogliono restare aggrappati alla zona playoff. Dopo il successo ottenuto in trasferta sul difficile campo di Crotone, mister Grosso opta per un 4-3-3 in cui tra i pali ci sarà Silvestri, in difesa Almici, Caracciolo, Marrone e Crescenzi. A centrocampo Colombatto, Henderson e Laribi innescheranno il tridente composto da Matos, Di Carmine e Ragusa. Schieramento speculare per mister Marino dopo il successo risicato col Cittadella. Lamanna in porta e De Col, Terzi, Giani e Crivello in difesa. In mediana Bartolomei, Ricci e Mora a supporto di Okereke, Galabinov e Pierini.

VERONA (4-3-3): Silvestri; Almici, Caracciolo, Marrone, Crescenzi; Colombatto, Henderson, Laribi; Matos, Di Carmine, Ragusa. All.: Grosso

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; De Col, Terzi, Giani, Crivello; Bartolomei, Ricci, Mora; Okereke, Galabinov, Pierini. All.: Marino

Verona-Spezia: i precedenti del match

I precedenti confermano i favori del pronostico, nelle ultime cinque gare il Verona ha vinto per ben tre volte, di cui un 4-1 in trasferta e due volte col minimo scarto (1-0). Per 1-0 anche l’unico successo ligure, unico pari per 1-1.

Verona-Spezia: l’arbitro del match

Arbitrerà l’incontro il romano Valerio Marini, 36enne dal cartellino giallo facile. Molto più difficile che estragga il rosso. La sua media è di circa 4 ammonizioni a partita.

Verona-Spezia Streaming: dove vederla in tv

Verona-Spezia sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN.