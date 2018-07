Ritiro Milan 2018, ecco tutte le date e amichevoli in programma

La nuova stagione rossonera è ai nastri di partenza, si comincia il 9 luglio con il ritrovo al centro d’allenamento di Milanello

Se da una parte il Milan attende, speranzoso, il ricorso al TAS di Losanna per ridurre la squalifica inflittagli dall’Uefa, dall’altra Gattuso e il suo staff stanno programmando la nuova stagione. Sono state ufficializzate le date del ritiro estivo del Milan, si parte il 9 luglio con il raduno ufficiale a Milanello agli ordini di Gennaro Gattuso, poi due amichevoli (14 e 20) in vista della partenza per gli Stati Uniti, dove i rossoneri saranno impegnati nella International Champions Cup (22). Lì tre partite contro altrettanti top club europei: il 25 impegno con il Manchester United, il 31 con il Tottenham e infine il 4 agosto con il Barcellona.

Nel dettaglio, il comunicato ufficiale comparso sul sito rossonero: «Una nuova stagione è pronta a partire. Luglio sarà il primo mese del 2018/19, l’inizio dei lavori in vista di un intero anno rossonero. Sono già state definite in calendario le date-guida di questa estate: ovviamente il raduno ufficiale, in programma il 9 a Milanello, quando prenderà il via la preparazione – fisica e tecnica – della squadra agli ordini di Mister Gattuso. Dal ritrovo ai tanti allenamenti, fatti di fatica e sudore per mettere benzina nelle gambe, ma anche amichevoli: in attesa di scoprire gli avversari, il Diavolo giocherà il 14 e il 20.

Poi, il 22, voleremo in America per l’International Champions Cup. Queste le nostre partite: Milan-Manchester United mercoledì 25, ore 20.00 locali, allo StubHub Center di Carson (California); Tottenham-Milan martedì 31, ore 19.30 locali, all’U.S. Bank Stadium di Minneapolis (Minnesota); Milan-Barcellona sabato 4 agosto, ore 17.00 locali, al Levi’s Stadium di Santa Clara (Bay Area). La società, intanto, andrà sempre più avanti nelle sue trattative, soprattutto TAS e mercato»