Ritornati ad essere padroni in casa propria: il calore del popolo dell’Atalanta contro il Milan

Una grande atmosfera al Gewiss Stadium di Bergamo. Un popolo che sostiene l’Atalanta senza sosta e con tanta passione

3 ottobre 2021, a Bergamo si gioca Atalanta-Milan: il punto più basso del tifo orobico. Sostenitori ospiti padroni di quella casa dove tutti prima avevano paura, e la Curva Pisani malinconicamente vuota e per nulla intenzionata a far sentire la propria voce. Atalanta-Milan, un anno dopo, la musica è ritornata a suonare in Nord: guidata da gente carismatica, da sempre che mangia pane e Atalanta, consapevole di che cosa ha bisogno la Dea.

Unione, compattezza, sostegno continuo, aggregazione e vivere l’Atalanta con una carica incredibile. Da Zingonia fino al Gewiss Stadium, ma l’atmosfera è incredibile e al tempo stesso emozionante in ogni attimo: lo specchio della squadra che in campo combatte contro i Campioni d’Italia. I rossoneri sono stati sommersi da un muro atalantino intenzionato a far capire che a Bergamo gli ospiti non comandano indipendentemente dal risultato. Al goal di Ruslan un boato, una palla rubata agli attaccanti rossoneri gasa il pubblico, la rete subita dal Milan non incute paura, e a fine partita l’applauso che sottolinea il legame tra il popolo dell’Atalanta e i giocatori. Uniti nessuno li potrà fermare, come giusto che sia (e il bello deve ancora venire).