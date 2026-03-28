River Plate, visione senza limiti: svelato il piano per un Monumental da 101 mila spettatori

River Plate, rilanciate le proprie ambizioni: presentato il maxi‑progetto per trasformare il Monumental nello stadio da 101 mila posti

Il River Plate continua a guardare al futuro con ambizioni sempre più grandi, a partire dal nuovo progetto di ampliamento dell’Estadio Monumental. Il club ha pubblicato sui propri canali ufficiali i primi dettagli della prossima, imponente trasformazione della casa dei Los Millonarios, destinata a raggiungere una capienza record di 101 mila spettatori. Un numero che proietterà il Monumental tra gli stadi più grandi e impressionanti al mondo. Nel nuovo assetto sono previsti 77 mila posti a sedere e altri 24 mila in piedi, un ampliamento che riflette la crescita del club e la volontà di unire modernità e tradizione senza snaturare l’identità storica dell’impianto. Un progetto che arriva dopo numeri straordinari: 8 milioni di spettatori dal 2022 a oggi, una media di 85.018 presenze a partita e 100 gare consecutive con il tutto esaurito.

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L’intervento non si limiterà ad aumentare la capienza, ma ridisegnerà completamente accessi, servizi e infrastrutture, rispondendo a un’esigenza ormai evidente: per quanto grande, il Monumental è diventato troppo piccolo per la passione dei tifosi. Il nuovo stadio avrà una copertura totale con trattamento acustico, una membrana traslucida per migliorare la luminosità, un design esterno moderno e avvolgente, maxi-schermi, ascensori nelle torri di accesso e un ampliamento generale delle facilities. Non mancheranno elementi simbolici come la storica banda rossa sul tetto e una visuale a 360° dalle tribune, pensata per esaltare l’esperienza dei tifosi.

Il Monumental del futuro sarà uno stadio ancora più orientato alla sua gente. Con la maggiore affluenza media al mondo nel 2023, 2024 e 2025, oltre 350.000 soci e una lista d’attesa costante per gli abbonamenti, il River Plate ha scelto di costruire un impianto che risponda a una domanda reale e crescente. L’obiettivo è creare un modello in cui infrastruttura e comunità crescano insieme, rendendo il Monumental non solo più grande, ma anche più funzionale, accogliente e profondamente legato alla propria identità. Un progetto che conferma la visione del club: evolvere senza perdere l’anima.