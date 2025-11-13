 Rivera svela: «Italia? Non dico che debba vincere il Mondiale, ma almeno parteciparvi. Non ci sono campioni in questo momento»
Rivera svela: «Italia? Non dico che debba vincere il Mondiale, ma almeno parteciparvi. Non ci sono campioni in questo momento»

Rivera

Gianni Rivera, Pallone d’Oro 1969 e storico numero 10, si confida a Tuttosport con la consueta franchezza: manifesta amarezza per lo stato del calcio italiano e non risparmia critiche al sistema odierno. Ecco un estratto:

ITALIA IN DIFFICOLTÀ – «Siamo in difficoltà. Provo grande dispiacere in questo momento per il nostro calcio. Io lo vorrei sempre vedere ai massimi livelli, a partire dalla Nazionale. Non dico che l’Italia debba vincere il Mondiale, ma almeno parteciparvi. Cosa non accaduta nelle ultime due edizioni. Speriamo stavolta di farcela».


COSA MANCA – «Non ci sono campioni in questo momento ed è dura senza di loro arrivare a ottenere grossi risultati. Anche in Serie A ormai i pochi calciatori bravi sono quasi tutti stranieri. Non può immaginare il fastidio che mi provoca questa cosa. Prima i migliori in ogni squadra erano per la maggior parte italiani e arrivavano poi in Nazionale. Ora il nostro calcio non crea più grandi giocatori e la colpa è delle società che, invece di far crescere i ragazzi e portarli ad alti livelli, hanno lasciato tutto in mano ai procuratori».

