Rizzoli torna su Inter-Juve: «Orsato non è stato all’altezza»

Le parole del designatore arbitrale Rizzoli al termine del campionato di Serie A 2017/2018 e torna sui casi Inter-Juve e Orsato

Intervistato ai microfoni di Radio Crc, il designatore arbitrale Rizzoli ha rilasciato queste dichiarazioni: «Orsato è e rimane uno degli arbitri italiani ed europei. Non ci sono dubbi sulle sue qualità, ma tutte le persone possono commettere degli errori. Non è stato più designato in Serie A dopo Inter-Juventus perché aveva degli impegni già programmati, una designazione all’estero e la comunione dei suoi figli nell’ultima di campionato. Tutti possono sbagliare, si può dire che non ha arbitrato inter-Juve come ci si aspettava da un arbitro dalle sue qualità».

Prosegue Rizzoli: «Non voglio parlare dei singoli episodi che ci sono stati in Inter-Juve, preferisco non parlarne perché si creerebbe solamente polemica. Voglio far chiarezza per far sapere alla gente i casi in cui può intervenire il Var. Il fatto che l’arbitro applichi una decisione disciplinare, non vieta al Var di intervenire. Se ci sono delle situazioni chiare di gioco che mettono in pericolo l’incolumità dell’avversario si può intervenire. Il bilancio del primo anno di Var è buono, è positivo e mi lascia contento la prospettiva che ci sono ampi margini di miglioramento possibili. Arbitri Serie A 2018/2019? Arriveranno due nuovi giovani a completare la rosa perché perderemo sia Damato che Tagliavento».