Roberto Martinez al Barça? Il ct spiega: «Penso solo ai Mondiali in Qatar»

Roberto Martinez, ct del Belgio, ha parlato in conferenza stampa della possibilità di allenare il Barcellona.

«E’ difficile per me parlare di rumors, lavoro da 5 anni con questa selezione e sono molto concentrato su questo lavoro. Siamo venuti a questa Nations League per vincerla e non ci siamo riusciti, ora prepareremo il Mondiale e mi fermo qui, non ho da aggiungere altro».