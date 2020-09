Robertson: «Messi al City? Spero di no, resti al Barcellona» – VIDEO

Andrew Robertson, esterno del Liverpool, ha parlato dal ritiro della Nazionale del futuro di Lionel Messi. Le sue parole

Andrew Robertson, esterno del Liverpool, spera vivamente che Lionel Messi non approdi in Premier League. Queste le sue parole.

«Ho giocato contro di lui due volte e sono le partite più difficili che ho giocato. Non voglio nemmeno pensarci. Spero che non diventi un colpo possibile. Credo che il Liverpool abbia escluso un suo possibile ingaggio. Non voglio Messi vicino alla Premier e spero sia così. Se firma con il Manchester City, sarà molto difficile batterlo, è la verità»,