Rocchi sul discusso episodio: «Juventus Salernitana? Non c’erano le immagini adatte»

Intervenuto in conferenza stampa nel media day tra AIA e giornalisti, Rocchi è tornato anche su Juve Salernitana.

L’EPISODIO -«Gol annullato in Juventus-Salernitana? Il comunicato aveva l’obiettivo di fare chiarezza. Venivamo accusati di non aver usato una camera che non avevamo. Il sistema non l’aveva. Non potevo crocifiggere un Var e un Avar che non avevano quelle immagini. Se avessero avuto quella camera il risultato sarebbe stato diverso? Probabilmente sì. Il sistema non nasce per il Var ma per la televisione. Noi usiamo camere usate per un altro fine».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI