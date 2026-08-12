Barcellona, nuova proposta per Rodri: il City resiste. Offerta da 60 milioni più bonus per il centrocampista

Il Barcellona continua a spingere per arrivare a Rodri e nelle ultime ore avrebbe presentato una nuova proposta verbale al Manchester City. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club catalano avrebbe messo sul tavolo un’offerta da 60 milioni di euro più bonus per il centrocampista spagnolo.

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Il Manchester City, però, non sembra intenzionato ad abbassare le proprie pretese. La società inglese continua infatti a valutare Rodri circa 80 milioni di euro, cifra considerata necessaria per lasciarlo partire.

La distanza può essere colmata dai bonus

Nonostante la differenza tra domanda e offerta, il Barcellona mantiene fiducia nella possibilità di raggiungere un’intesa definitiva. La soluzione potrebbe trovarsi proprio a metà strada tra le valutazioni dei due club.

La chiave dell’operazione potrebbe essere rappresentata dai bonus, che permetterebbero al Barça di avvicinarsi alla richiesta complessiva del Manchester City senza dover versare immediatamente gli 80 milioni richiesti.

La trattativa resta quindi aperta e in evoluzione, con il club blaugrana determinato a trovare la formula giusta per convincere il City. Rodri rappresenta un obiettivo importante per il progetto del Barcellona, mentre le prossime ore potrebbero essere decisive per capire se le parti riusciranno a ridurre definitivamente la distanza economica.