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Calciomercato

Roma, Rodrigo Mora sempre più vicino: resta un ultimo ostacolo. Ecco quale

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4 ore ago

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Rodrigo Mora

Roma, Rodrigo Mora sempre più vicino: manca solo l’ultimo dettaglio. Trattativa in fase decisiva

La Roma continua a spingere per Rodrigo Mora e la trattativa con il Porto sembra ormai essere arrivata al momento decisivo. Il talento portoghese, classe 2007, è sempre più vicino a diventare il quarto acquisto dell’estate giallorossa.

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Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Fabrizio Romano, i due club avrebbero già trovato un’intesa sui principali aspetti dell’operazione. A rallentare la chiusura definitiva sarebbe soltanto una richiesta del presidente del Porto, André Villas-Boas, intenzionato a ottenere condizioni più vantaggiose sull’obbligo di riscatto.

Affare da 45 milioni

Come riferito dal Corriere della Sera, sul tavolo ci sarebbe una proposta complessiva vicina ai 45 milioni di euro, costruita con una formula pensata per distribuire nel tempo l’impatto economico dell’investimento.

La mediazione di Jorge Mendes potrebbe risultare decisiva per raggiungere l’accordo definitivo. Mora sarebbe inoltre un profilo particolarmente apprezzato da Gian Piero Gasperini, che potrebbe impiegarlo anche largo, sfruttandone tecnica, velocità e abilità nell’uno contro uno.

Per il giocatore sarebbe pronto un contratto quinquennale, con uno stipendio progressivo e una media di circa 2 milioni netti a stagione. La Roma prepara così un possibile colpo da protagonista.

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