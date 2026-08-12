Calciomercato
Roma, Rodrigo Mora sempre più vicino: resta un ultimo ostacolo. Ecco quale
Roma, Rodrigo Mora sempre più vicino: manca solo l’ultimo dettaglio. Trattativa in fase decisiva
La Roma continua a spingere per Rodrigo Mora e la trattativa con il Porto sembra ormai essere arrivata al momento decisivo. Il talento portoghese, classe 2007, è sempre più vicino a diventare il quarto acquisto dell’estate giallorossa.
LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato
Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Fabrizio Romano, i due club avrebbero già trovato un’intesa sui principali aspetti dell’operazione. A rallentare la chiusura definitiva sarebbe soltanto una richiesta del presidente del Porto, André Villas-Boas, intenzionato a ottenere condizioni più vantaggiose sull’obbligo di riscatto.
Affare da 45 milioni
Come riferito dal Corriere della Sera, sul tavolo ci sarebbe una proposta complessiva vicina ai 45 milioni di euro, costruita con una formula pensata per distribuire nel tempo l’impatto economico dell’investimento.
La mediazione di Jorge Mendes potrebbe risultare decisiva per raggiungere l’accordo definitivo. Mora sarebbe inoltre un profilo particolarmente apprezzato da Gian Piero Gasperini, che potrebbe impiegarlo anche largo, sfruttandone tecnica, velocità e abilità nell’uno contro uno.
Per il giocatore sarebbe pronto un contratto quinquennale, con uno stipendio progressivo e una media di circa 2 milioni netti a stagione. La Roma prepara così un possibile colpo da protagonista.
Ultimissime
video
Bargiggia: «Mancini voleva solo la Nazionale. Vi svelo cosa è successo davvero dietro le quinte della FIGC. Campionato Primavera male del calcio italiano» ESCLUSIVA e VIDEO
Dalla chat esclusiva con Roberto Mancini alle tensioni interne alla FIGC, passando per Maldini, Pirlo, Ranieri e il futuro del...