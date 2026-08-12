Maignan, l’Al-Nassr non lo cerca: arriva la smentita sul futuro. Il portiere del Milan al centro delle voci

Negli ultimi giorni Mike Maignan è stato protagonista di numerose discussioni, dentro e fuori dal campo. Dalla sua assenza al funerale di Franco Baresi alla decisione di usufruire di alcuni giorni di vacanza aggiuntivi concessi dal Milan, sul portiere francese sono circolate diverse indiscrezioni.

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Tra queste anche quella relativa a un possibile trasferimento in Arabia Saudita, con l’Al-Nassr indicato come una delle società interessate al capitano rossonero.

Fabrizio Romano fa chiarezza

A fare chiarezza sulla situazione è stato Fabrizio Romano, che ha smentito le voci relative a un possibile assalto del club saudita a Maignan.

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato, l’Al-Nassr non sarebbe attualmente alla ricerca di un nuovo portiere e non avrebbe avviato alcuna trattativa per il numero uno del Milan. La società saudita, infatti, avrebbe concentrato le proprie attenzioni sul centrocampo, chiudendo l’operazione per Samu Costa.

Al momento, dunque, Maignan non sarebbe un obiettivo dell’Al-Nassr e non risultano negoziati in corso per portarlo nella Saudi Pro League.

La situazione del francese resta comunque da monitorare, considerando le recenti tensioni e le tante voci sul suo futuro. Il Milan, intanto, attende il ritorno del proprio capitano e punta a riportare la massima serenità all’interno del gruppo.