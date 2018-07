La diga del centrocampo rossoblù sarà Esteban Rolon. Per l’attacco è quasi fatta per Andrea Favilli, in gol nella notte contro il Bayern

Il Genoa continua a sognare Andrea Favilli. Il centravanti della Juventus è nel mirino dei rossoblù da diverso tempo e la società di Preziosi si può considerare in pole nonostante gli inserimenti di Udinese, Sampdoria e Porto. Ieri è andato in scena un altro incontro a Milano tra gli uomini mercato rossoblù e gli uomini mercato bianconeri: non c’è ancora l’accordo ma l’intesa è vicina. Il Genoa dovrebbe chiudere l’accordo anche grazie agli ottimi rapporti con la Juve, specie dopo l’affare Mattia Perin. Il Grifone spera di arrivare al centravanti mettendo sul piatto 10 milioni di euro con clausola di recompra fissata a 20 per la Juventus. La doppietta segnata nella notte contro il Bayern Monaco non dovrebbe complicare i piani del Genoa che nel frattempo ha chiuso l’accordo con il Malaga per Esteban Rolon.

Centrocampista, 23 anni, Rolon arriverà a Genova nelle prossime ore. Ballardini avrà così la sua diga di centrocampo. Il centrocampista arriva in rossoblù con un anno di ritardo perché era stato vicinissimo al Genoa già nella scorsa stagione ma scelse il Malaga suo attuale club. Un anno dopo il classe 1995 si è pentito della scelta fatta e ha colto al volo l’opportunità di vestire la maglia del club più antico d’Italia. Il calciatore ha collezionato solo 421 minuti, 8 presenze, con la maglia del club spagnolo, e ha scelto di cambiare aria. Il Genoa ha continuato a seguirlo e nelle scorse ore ha definito l’intesa con il giocatore e con il Malaga e ormai non sembrano più esserci dubbi sul suo passaggio in rossoblù. Rolon, soprannominato il ‘nuovo Cambiasso‘, arriva al Ge­noa in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Nuovo colpo argentino per il Genoa ecco Rolon!