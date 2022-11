Roma, Abraham: «Non sono i risultati che volevamo. Tifosi, vi daremo di più»

Tammy Abraham è intervenuto su Instagram commentando la prima parte di stagione della Roma. Le dichiarazioni dell’attaccante

Le parole di Abraham su Instagram. L’attaccante ha analizzato la prima parte di stagione della Roma:

“Non è stata la partenza che tutti noi volevamo, ma nella vita ci sono sempre up e down. Per i tifosi, per Roma, voi meritate di più e questo è ciò che io e la mia squadra vi daremo dopo la pausa. Grazie ai veri tifosi che non ci hanno mai lasciato soli, nel bene o nel male. I momenti brutti rendono migliori quelli belli. State bene e ci vediamo presto. Daje Roma sempre“