Roma, Abraham: «Partita dura, complimenti alla squadra. Pronti per la Lazio»

Tammy Abraham, ai microfoni di DAZN, ha parlato dopo la vittoria della Roma sull’Udinese:

PARTITA – «E’ stata dura, l’Udinese è una squadra difficile da affrontare. Complimenti ai miei compagni per la partita, abbiamo dovuto difenderci dopo il vantaggio».

LEADER – «Dal primo giorno qui mi hanno fatto sentire tutti in famiglia. Mi piace vincere, per questo cerco di infondere fiducia a tutti i miei compagni, per questo gioco così».

CANTARE L’INNO – «Ve lo canterò quando lo conoscerò meglio».

DERBY – «Siamo pronti. Me ne parlano qui dal primo giorno e non vedo l’ora di giocare. So che l’atmosfera sarà fantastica».