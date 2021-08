Roma Abraham, Tiago Pinto rimarrà a Londra anche domani: le ultime

La Roma continua il pressing su Tommy Abraham: Tiago Pinto rimarrà anche domani a Londra per cercare di convincere il giocatore

La Roma insiste per Tommy Abraham. Come riporta Sky Sport, Tiago Pinto rimarrà a Londra anche domani per cercare di convincere il giocatore del Chelsea a sposare la causa giallorossa. Per il momento la Roma è in rimonta sull’Arsenal. Il calciatore deve ancora scegliere e il club giallorosso si sta giocando benissimo le sue carte per provare a convincerlo. Bisognerà ancora aspettare per avere la risposta definitiva del calciatore, ma in questo momento la Roma rispetto all’Arsenal sta guadagnando posizioni.

Nel caso in cui non si dovesse riuscire a strappare il sì dell’attaccante, la Roma virerebbe su altri obiettivi per l’attacco.