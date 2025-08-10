Roma, alle spalle la scoppola con l’Aston Villa: Soulé piega l’Everton, bene El Aynaoui. Ancora negativi Wesley e Dovbyk

La Roma ritrova il sorriso e la vittoria, archiviando la brutta sconfitta con l’Aston Villa e chiudendo il suo precampionato con un successo. Nella prestigiosa cornice dell’inaugurazione del nuovo stadio dell’Everton, l’Hill Dickinson, i giallorossi si impongono per 1-0, e il sigillo, ancora una volta, è quello di Matías Soulé.

Gasperini ha colto l’occasione per sperimentare, schierando El Aynaoui come trequartista. Il marocchino ha offerto un’altra prova di grande spessore e intelligenza tattica, confermandosi una delle note più liete di questa estate. In una partita dai ritmi non sempre elevati, il primo tempo ha regalato poche emozioni: un tiro di Angeliño stampatosi sulla traversa per la Roma e una grande occasione sprecata da Barry per l’Everton, fermato poi da un ottimo Svilar. Positiva anche la prima da titolare di Ghilardi in difesa, solido in marcatura anche se a volte in difficoltà nel coprire la profondità.

La ripresa si è rivelata più vivace. Dopo un’iniziale fiammata dell’Everton, la Roma ha preso il controllo del gioco. Il momento decisivo è arrivato sull’asse dei giocatori più in forma: assist preciso di Mancini e zampata vincente di Soulé, che poco dopo ha sfiorato la doppietta personale. Nel finale, è stato Svilar a blindare il risultato con un intervento decisivo su Alcaraz.

La Roma torna a casa con la sesta vittoria in sette amichevoli, trovando certezze da Soulé ed El Aynaoui e segnali incoraggianti dalla difesa. Restano invece da rivedere le prestazioni di Wesley e, per l’ennesima volta, di un opaco Dovbyk.