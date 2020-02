Roma, anche Pau Lopez chiamato al riscatto. Cercasi sicurezza

Roma, anche Pau Lopez è chiamato a un riscatto generale. Dopo l’errore nel derby lo spagnolo sembra aver perso sicurezza

È come se l’errore clamoroso del derby avesse un po’ minato le certezze costruite da Pau Lopez nella prima metà di stagione con la Roma. Il goffo intervento che ha propiziato il gol del pareggio di Acerbi ha dato vita a una serie di partite in cui il portiere di certo non è stato protagonista.

Chiaro, e doveroso sottolinearlo, che i sette gol subiti tra Sassuolo e Bologna non sono di certo colpa sua quanto di una difesa che, definire distratta, attualmente sembra un eufemismo. Lo spagnolo è chiamato a dare una risposta importante contro l’Atalanta, per tornare a regalare quella sicurezza che adesso sembra smarrita.