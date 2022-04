Roma Bodo, Nela: «In queste situazioni si misura lo spessore del gruppo»

L’ex giallorosso Nela ha parlato in vista del ritorno dei quarti di Conference League tra Roma e Bodo/Glimt

Sebino Nela, storico ex giallorosso, in una intervista a Il Messaggero ha parlato in vista dei quarti di ritorno di Conference League tra Roma e Bodo/Glimt.

RISCHIO TROPPA TENSIONE – «In queste situazioni si misura lo spessore di un gruppo. Quel giorno scendemmo in campo con la carica di chi era pronto a dare il mille per cento. La sfida contro il Bodo va affrontata così, anche perché il pubblico della Roma storicamente, di fronte a una prestazione di cuore e di carattere, non condannerà mai i giocatori».

MOURINHO – «Adoro Mourinho. Avrei voluto essere allenato da lui quando giocavo. Se mi avesse chiesto di andare a schiantarmi contro il muro a duecento all’ora, io lo avrei fatto a trecento».