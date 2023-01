Il saluto di Roma e Bologna a Sinisa Mihajlovic con uno striscione con la scritta “Ciao Sinisa”

Non soltanto il minuto di raccoglimento per Roma e Bologna, ma anche un occasione per salutare Sinisa Mihajlovic, arrivato in Italia proprio dai giallorossi e che con i rossoblu ha concluso la sua carriera da allenatore.

I capitani delle due squadre hanno mostrato uno striscione prima del calcio d’inizio con la scritta “Ciao Sinisa“.