Roma, fra Cagliari e calciomercato: i giallorossi nelle prossime settimane decideranno come muoversi a gennaio. Le ultime

Roma, il Cagliari in questo momento è il prossimo obiettivo dei giallorossi. Ma il club capitolino pensa con attenzione anche al calciomercato

La trasferta di Cagliari rappresenta un crocevia fondamentale per la stagione della Roma e, in particolare, per il futuro di Evan Ferguson. L’attaccante irlandese, complici le indisponibilità di Dovbyk e Baldanzi, partirà titolare con l’assoluta necessità di invertire un trend finora deludente. Dopo l’unico gol stagionale contro la Cremonese e la bocciatura contro il Napoli, Ferguson deve convincere Gasperini e la società a puntare ancora su di lui, evitando l’interruzione anticipata del prestito a gennaio. Il suo rendimento è stato finora al di sotto delle grandi aspettative estive: ora, supportato da Soulé e Pellegrini, è chiamato a ritrovare il filo del gol in una squadra che non può permettersi flessioni nella lotta al vertice.



Scrive oggi La Gazzetta dello Sport che la sfida di Cagliari sarà importante anche per valutare il possibile apporto di Leon Bailey e Paulo Dybala, appena rientrati dai rispettivi infortuni. I due attaccanti partiranno dalla panchina, ma Gasperini spera di poter contare sui loro lampi di classe a gara in corso per scardinare la difesa rossoblù. Il loro rientro è cruciale in vista di un ciclo di partite intenso e decisivo, con nove impegni in 35 giorni tra campionato, Europa e Coppa Italia.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano



Gasperini ha lavorato molto sulla preparazione atletica per far arrivare la squadra al top della forma tra dicembre e gennaio, periodo storicamente favorevole alle sue squadre. Con le imminenti partenze di Ndicka ed El Aynaoui per la Coppa d’Africa, la Roma ha bisogno di trovare nuovi protagonisti e nuove risorse offensive. Oltre ai “titolarissimi” che hanno già superato i 1000 minuti stagionali, è il momento che anche chi ha giocato meno, come Ferguson, Bailey e Dybala, dia il suo contributo per continuare a inseguire i sogni di gloria.

Parallelamente, il ds Massara è attivo sul mercato di gennaio. L’obiettivo principale per l’attacco è Joshua Zirkzee, che ha già dato il suo ok al trasferimento. Resta da convincere il Manchester United, che preferirebbe una cessione a titolo definitivo. L’alternativa è Mathys Tel del Tottenham, profilo molto apprezzato da Gasperini. Più defilata la pista Raspadori.